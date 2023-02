Il Bari vola in Serie B | vittoria con il Cosenza e solo -4 dal Genoa

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ilè la vera rivelazione di questo campionato diB. La seconda società di De Laurentiis sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per un possibile piazzamento nella zona play off del campionato cadetto. Con ladi ieri contro il, infatti, la squadra di Mignani si porta in terza posizione avvicinandosi prepotentemente alsecondo che dista4 punti e aggancia la Reggina di Inzaghi. Le reti di Esposito e Cheddira hanno deciso la partita contro i calabresi del. Esposito è uno dei capolavori della gestione Polito, direttore sportivo del. Arrivato a gennaio dall’Inter a titolo temporaneo dopo la sfortunata e breve esperienza in Belgio all’Anderlecht, Esposito si sta dimostrando un’arma in più per i ...

...I VINCITORI DEL FESTIVAL DI SANREMO 1951 Nilla Pizzi " 'Grazie dei fiori' 1952 Nilla Pizzi " '... Claudia Mori " 'Chi non lavora non fa l'amore' 1971 Nada, Nicola Di" 'Il cuore è uno zingaro' ...Una vittoria per 2 - 1 che alserviva come il pane, dopo i due k.o. di fila contro Palermo e Perugia. E ora la squadra di Mignani può sognare in grande:al terzo posto a quota 39 (a - 4 dal ...

Esposito e Cheddira, il Bari vola: 2-1 al Cosenza Tuttosport

Il Bari batte il Cosenza e vola al terzo posto: al San Nicola termina 2-1 Borderline24.com

Serie B, il Bari batte il Cosenza e vola al terzo posto Quotidiano del Sud

Attualità | Bari, vola il servizio del bike sharing Antenna Sud

Pallanuoto, la Waterpolo Bari batte Roma Eur e vola da sola in testa alla classifica BariToday

Il Genoa vince il big match sul Palermo per 2-0 ed è secondo. La capolista Frosinone non dà scampo al Cittadella. Reggina, Bari e Sudtirol terzi.Vola il Bari con Esposito e Cheddira La squadra di Mignani , davanti a circa 20.000 spettatori, parte fortissimo e al 3' è già davanti: Cheddira protegge la sfera, appoggia per Ruben Botta che vede e ...