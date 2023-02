Il Bari vince ed è terzo | la Reggina cade al Granillo con il Pisa

anche nelle serate meno convincenti, come fanno le grandi squadre. E come le grandi squadre ...simbolico che quest'estate era agitato dai tantissimi contestatori che volevano De Laurentiis a...Eroe per caso. Il Monterosiin casa del Giugliano in serie C (2 - 0 il finale) e ringrazia la prodezza di Samuele Parlati, ... Giancarlo Cella in- Torino del 1961 e Fabio Bilica in Milan - ...

Cheddira segna, il Bari vince: la storia si ripete. Anche il Cosenza battuto, ora Walo è capocannoniere in solitaria GianlucaDiMarzio.com

Serie B: il Bari vince 2-1 al San Nicola con il Cosenza Giornale di Puglia

Rispoli risponde ad Esposito. Poi Cheddira gela il Cosenza, vince il ... Quotidiano online

Serie B: vince il Bari, otto squadre in cinque punti. La nuova classifica CityNow

Serie B 24a giornata, risultati e classifica: Bari vince, Palermo decimo Sporticily

Continua a vincere il Frosinone, che consolida la prima posizione anche se i punti di distacco dei ciociari dal Genoa rimangono gli stessi, ma si allarga la forbice con il terzo posto, dove un Bari ...Il Bari raggiunge Sudtirol e Reggina al terzo posto battendo 2-1 il Cosenza davanti ad oltre 16mila spettatori. Calabresi subito trafitti da un destro fuori area di Esposito, al… Leggi ...