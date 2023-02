I siti web della Nato sotto attacco hacker

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Una portavoceha confermato all’agenzia di stampa tedesca Dpa che iinternet dell’Alleanza Atlantica sono stati oggetto di unieri, 12 gennaio 2023. In precedenza, su vari social era circolata la notizia secondo cui attivisti filorussi avevano attaccato, tra gli altri, il sito web del Quartier Generale delle Operazioni Speciali(Nshq), che risultava temporaneamente inaccessibile. Si ritiene che l’sia stato lanciato dal gruppo difilorusso Killnet. su Open Leggi anche:al sito del Parlamento europeo: «Servizi compromessi». La rivendicazione del gruppo pro-Russia Killnet Attacchiaidegli aeroporti ...

I sospetti sul gruppo accusato di aver attaccato anche idel Bundestag, della polizia e delle infrastrutture critiche in Germania Diversidella Nato sono stati oggetto di un attacco hacker . Lo ha riferito una portavoce dell'Alleanza Atlantica ...... social network,). Gli altri ambiti di applicazione principali dell'AI in Italia riguardano i Recommendation System , che suggeriscono contenuti agli utenti di/servizi (è il 19% del mercato),...

Gli esperti informatici della Nato stanno attivamente affrontando un incidente che ha colpito alcuni siti web della Nato. La Nato si occupa regolarmente di incidenti informatici e prende molto sul