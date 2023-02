I risultati delle elezioni in Lazio e Lombardia su “Quarta Repubblica”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In diretta dalle ore 14.50 del 13 febbraio su Retequattro icon lo speciale e in prima serata si parlerà anche del Festival di Sanremo Lunedì 13 febbraio, in diretta su Retequattro, doppio appuntamento con “”. Dalle ore 14.50 fino alle ore 18.55 Nicola Porro conduce lo speciale “al voto” per seguire tutti iregionali nele in, con collegamenti dai vari comitati elettorali e il commento degli ospiti in studio: Alessandro Sallusti, Goffredo Buccini, Massimo Martinelli, Vittorio Feltri, Daniela Preziosi, Veronica Gentili, Luca Ricolfi, Vittorio Sgarbi, Augusto Minzolini, Alessandro Campi, Alessandra Viero e molti altri. In prima serata, ...