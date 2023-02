I Kansas City Chiefs hanno vinto da squadra

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Avevamo parlato di un Super Bowl incerto e così è stato. Una partita bellissima, decisa solo nei minuti finali dopo che Eagles esi sono divise i tempi di gioco: nel primo nettamente meglio Philadelphia, nel secondo il ritorno di. Il risultato finale certifica lo stato semi-divino di Patrick Mahomes, ma non cancella del tutto la grandissima prova di Jalen Hurts e degli Eagles. Prova di forza Fin dai primi drive offensivi di ciascunasi è capito come sarebbe stata la partita. Da una parte Nick Sirianni sapeva bene che il modo migliore per evitare che Mahomes facesse a fette la sua difesa era, semplicemente, non dargli modo di scendere in campo. Ecco perché il suo piano partita è rimasto fedele allo stile di gioco mostrato in questi due anni: controllo del pallone tramite corse e passaggi ...

Rihanna è stata la protagonista dell'Halftime Show del Super Bowl LVI. Nell'edizione che ha visto la seconda vittoria deiChiefs, la cantante ha tenuto incollati allo schermo 28.5 milioni di telespettatori. Sulle note di Bitch Better Have My Money , Only Girl (In the World) , We Found Love , Umbrella , ...Come fa notare quotidiano.net , questo significa che in soli sette minuti la raccolta pubblicitaria del mega - evento sportivo, che quest'anno ha visto iChiefs trionfare sui Philadelphia ...

I Kansas City Chiefs hanno vinto stanotte il Super Bowl della NFL, portandosi a casa l'edizione numero 57 grazie ad un calcio piazzato a 8 secondi dalla fine