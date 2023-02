Hotel in fiamme a Roma | 2 feriti e 130 persone evacuate  

(Di lunedì 13 febbraio 2023) AGI -inieri alle 23.45 in via Giovanni Amendola, nei pressi della stazione Termini di. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia e il 118. Lehanno interessato due stanze dell'albergo al terzo piano, causando ingenti danni materiali. Duesono state assicurate alle cure dei sanitari in codice giallo. Ben 130 ospiti della struttura sono stati evacuati e il terzo piano è stato dichiarato inagibile in attesa dei sopralluoghi. Ieri sera alle 21.30, sempre in zona centro, a via di Campo di Marzio, era andato a fuoco un negozio di abbigliamento. L'incendio è stato causato probabilmente da un corto circuito. Il denso fumo nero si è propagato anche dentro il vano scale di un condominio adiacente. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Intervenuti vigili ...

