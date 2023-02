Hojlund già paragonato ad Haaland | stabilito il prezzo | conferme sull’interesse del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il Napoli continua a comandare la classifica di Serie A, dominando la classifica e avversari. Protagonista assoluto in questa stagione è sicuramente Victor Osimhen, centravanti che si sta consacrando alla ribalta del grande calcio. Con la rete alla Cremonese sono 17 i sigilli in questo campionato, allungando anche in vetta alla classifica capocannonieri. Le grandi prestazioni di Osimhen stanno sicuramente attirando estimatori in tutta Europa, dunque è lecito aspettarsi super offerte in estate al Napoli. De Laurentiis ha già chiarito che non intende cedere il nigeriano, ma chiaro che davanti a proposte da oltre 120 milioni di euro, qualcosa potrebbe cambiare nelle sue convinzioni. Ecco perché la dirigenza azzurra si sta guardando intorno. Uno dei calciatori attenzionati dalla società partenopea – come vi aveva anticipato in esclusiva la redazione di SpazioNapoli – è Rasmus ...