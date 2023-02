Hogwarts Legacy | una lettera d’amore per i fan del mondo di Harry Potter

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dire cheera un titolo atteso è l’eufemismo degli eufemismi. L’hype e le aspettative per il titolo Avalanche erano alle stelle già dai primi annunci e dalle prime immagini di gioco, ma c’è da dire, fortunatamente, che le attese non sono sicuramente state tradite. Benvenuti nel vero Wizarding World1890, ben 90 anni prima della nascita del celeberrimo, ilmagico sta ancora vivendo i postumi di uno dei suoi periodi più oscuri: le sanguinose rivolte del 1752, postumi accentuati dal fatto che i Goblin comandati da Ranrok e gli Ashwinger del mago oscuro Rookwood sono sempre più attivi in Scozia. La protagonista (o il protagonista, a seconda delle scelte del giocatore), comincerà la sua avventura solo al quinto anno della scuola di magia più famosa del ...