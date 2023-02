Harry Potter | Steven Spielberg rivela perché rifiutò di dirigere La Pietra Filosofale

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 febbraio 2023)alla regia die La? Il regista spiegaè qualcosa che poteva accadere, ma poi non avvenne. E see Lafosse stato da? Quest'eventualità si sarebbe potuta verificare con molta facilità, dato che al regista era stato chiesto di occuparsi del primo film del franchise... Ma alloracosì non è stato? Lo ha raccontato proprioin una recente intervista con Reliance Entertainment, come segnala CBM. Il regista di Jurassic Park e Indiana Jones ha infatti svelato i motivi del suo "No" a un altro grande ...