Guerra in Ucraina | il Cav contro Zelensky | se fossi premier non parlerei con lui

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Silvio Berlusconi attacca Volodymyr. "Io a parlare consestato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili: bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto, quindi giudico, molto, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore". Il presidente di Forza Italia fermandosi a parlare con i giornalisti dopo aver votato per le Regionali nel seggio di via Ruffini a Milano sferra un colpo basso al presidente ucraino. Berlusconi non usa mezzi termini a pochi giorni dall’intra laMeloni e il presidente ucrainoa Bruxelles. E così il Cavaliere suggerisce: ...