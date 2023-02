Guerra in Ucraina | Berlusconi contro Zelensky | se fossi premier non parlerei con lui

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Silvioattacca Volodymyr. "Io a parlare consestato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili: bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto, quindi giudico, molto, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore". Il presidente di Forza Italia fermandosi a parlare con i giornalisti dopo aver votato per le Regionali nel seggio di via Ruffini a Milano sferra un colpo basso al presidente ucraino.non usa mezzi termini a pochi giorni dall’intra laMeloni e il presidente ucrainoa ...

La fuga disperata dei russi sui mezzi corazzati e poi a piedi sotto il fuoco dell'artiglieriaa Vuhledar Polemiche in Italia per le frasi choc di Silvio Berlusconi dopo aver votato per le ...

E all'indomani dei ringraziamenti del presidente ucraino, attraverso un messaggio letto a Sanremo ... Berlusconi mira a conquistare voti in quella fascia di elettori stanchi della guerra e non ...Mai così tanti morti dall'inizio della guerra. Questo, secondo il Ministero della Difesa britannico, il prezzo che l'esercito russo sta pagando per l'invasione dell'Ucraina.