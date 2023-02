Grande promozione Now per San Valentino | cinema e serie tv a soli 1 euro

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Innamorati e non di tutta Italia che amanotv quest’anno potranno gioire con Now. Infatti la piattaforma di streaming ha lanciato una superesclusiva. La promo Now di SanNow ha pensato ad una supernel giorno dell’amore. La piattaforma di streaming Now offre un mese di Film,TV e Show a1€. Grazie all’offerta sarà possibile vedere tutti gli gli show, i film e ledella pay tv Sky comodamente in streaming. Pechino Express, MasterChef Italia, The Last of Us, Il signore delle formiche e tanti altri visibili per un mese aun. Dopodiché il costo dal mese successivo sarà di 14,98al mese, senza alcun obbligo di rinnovo. Si può ...