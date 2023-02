“Grande Fratello Vip” | stasera il confronto tra Attilio Romita e la madre di Edoardo Tavassi

Dopo aver discusso per ore del bacio che Ivana ha dato per gioco ad Andrea Mestrelli, Luca Onesini e la sua ex fidanzata si sono ritrovati abbracciati sul ...Vip', nella gara di baci spiccano Alberto ed Edoardo MOMENTI INTIMI 'Vip', Vipponi tra docce e coccole sotto le coperte... LE IMMAGINI PIU' BELLE 'Amici 22', le ...

Grande Fratello Vip 7: il riassunto della puntata di ieri. Attilio in nomination con Nikita La Gazzetta dello Sport

Grande Fratello Vip 7, giorno 147: commenti al live Isa e Chia

Urla fuori dal GF Vip, Murgia piange: l'avvertimento ad Antonino - VIDEO Blog Tivvù

In cortiletto, il gruppo delle zabette si scambia alcune confidenze, tra i timori della puntata serale e le previsioni di ciò che possa accadere. Uno degli argomenti che infiamma Oriana e Onestini e ...L’ultima puntata, andata in onda giovedì 9 febbraio, ha visto Attilio Romita andare al televoto con la già nominata Nikita Pelizon. Successivamente, il conduttore ha svelato i nomi degli immuni, ...