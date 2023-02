Grande Fratello Vip | sorpresa per Sarah Altobello | chi arriverà per lei?

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nuova diretta del “Vip” stasera su Canale 5.sarà, come Andrea Maestrelli, destinataria di una. Da parte di chi? Scopriamolo insieme!: per“una persona speciale” L’ex “naufraga” de “L’Isola dei Famosi” e “sosia di Melania Trump” potrebbe ricevere la visita di una non meglio precisata “persona speciale” (o le manderà un messaggio?). Sarà ancora la mamma (che è andata a trovarla poco più di un mese fa e le ha fatto anche sentire il proprio supporto a distanza, specialmente contro Attilio Romita, che stasera dovrà vedersela con un’altra madre, quella di Edoardo e Guendalina Tavassi)? E chi è la mamma di? Si chiama Maria (Mariolina) ...

Stasera, in diretta su Canale 5 , ci aspetta la trentatreesima puntata delVip . Nella puntata di questa sera , ci sarà una nuova eliminazione . In sfida al televoto: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, ...Un pranzo scaccia crisi che si è svolto a casa dei due ex concorrenti delche hanno da poco inaugurato un bellissimo appartamento sui tetti di Milano con tanto di terrazzo e ampi ...

Grande Fratello Vip 7, concorrenti a rischio e un atteso ritorno in diretta stasera. Anticipazioni, nomination Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi twitter: Nikita al top delle preferenze Tag24

Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di stasera, 13 febbraio La Gazzetta dello Sport

GF Vip, anticipazioni stasera: il triangolo amoroso infiamma la casa; Luca e Ivana in crisi Today.it

Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination Sky Tg24

Chi uscirà I nostri pronostici. Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida ...Bradford Beck ha scritto una lettera alla moglie Giaele De Donà, concorrente del GF Vip, in occasione di San Valentino ...