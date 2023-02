Grande Fratello Vip | segui la 33esima puntata

Una tragedia. 'Una persona sempre sorridente e solare - la piange ilCosmin - e attaccatissima a suo figlio' per il quale gli organi della scuola che frequenta si sono già mobilitati. ...Leggi Anche 'Vip', Alberto ed Edoardo si scatenano nella gara di baci GIULIA SALEMI E PRETELLI IN CRISI - Alfonso Signorini apre la 33esima puntata con Giulia Salemi: 'Un uccellino mi ha riferito ...

Giulia Salemi in diretta al Gf Vip 7: “Io e Pierpaolo Pretelli siamo in crisi” Isa e Chia

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ammette una crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli | Video Mediaset SuperGuidaTV

Grande Fratello Vip, Attilio Romita VS Donnalisi: “Antonella mi ha detto che lascerà Edoardo appena finisce il GF” | Video Mediaset SuperGuidaTV

Grande Fratello Vip, lite tra i due ex Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: “Vai a ca*are e tornatene a… Il Fatto Quotidiano

Abbiamo visto chi è stato eliminato (o eliminati) oggi – lunedì 13 febbraio 2023 – dal Grande Fratello Vip 2022, ma come si vota per i concorrenti Ogni settimana il pubblico sarà chiamato a decidere ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...