Grande Fratello Vip | cosa sta succedendo tra Ivana e Onestini

(Di lunedì 13 febbraio 2023) AlVip sembra che LucaMrazova siano sempre più vicini, anche se fino a poco tempo primo di questo avvicinamento, i due avevano litigato. Lo scontro era stato anche abbastanza lungo, tanto che avevano discusso per ore, a detta di alcuni utenti in rete. Sembra che la causa che avrebbe scatenato lo scontro derivasse dalla delusione di Luca di aver visto chepartecipava al gioco senza sottrarsi. Tale gioco riguardava una sfida di baci indetta dallo stesso Gf per guadagnare il budget settimanale e la persona da baciare si estraeva a sorte. Aera capitato Andrea.Vip: la situazione tra i due AlVip in tantissimi stanno esprimendo tutta la loro ...

Vip, torna il sereno tra Luca Onestini e Ivana Mrázová tra lacrime e abbracci. Dopo un lungo confronto su questioni irrisolte della loro relazione, i due VIP si riuniscono con le ...Forte tensione tra i due ex nella Casa del '': il faccia a faccia per parlare delle questioni irrisolte nel loro rapporto Nella Casa del 'Vip' non è stato un weekend semplice per Ivana Mrazova e Luca Onestini.

Come siete agitati, siete depressi, altro scivolone di Antonella Fiordalisi al GF Vip Fanpage.it

Martina Nasoni dopo lo scontro con Daniele Dal Moro al GF Vip: Mi sento usata, ti lascio andare Fanpage.it

Oriana Marzoli, curve sexy nella casa del Gf Vip: le foto in bikini sono da urlo Corriere dello Sport

A partire dalle 20:30 e disponibile su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Grande Fratello VIP. Amore, gelosie, San Valentino, sorprese, quella di questa sera sarà una puntata ricca di ...L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Martina Nasoni, in origine, era di certo stato pensato come una bella sorpresa per Daniele Dal Moro. Le cose, tuttavia, non sono andate come previsto.