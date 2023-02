Grande Fratello Vip | anticipazioni 13 febbraio 2023 | ospiti | televoto | eliminato di stasera e ultime news su Daniele

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo la puntata del giovedì, con quel doppio appuntamento settimanale e quella sfida ‘persa’ contro il Festival di Sanremo, oggi, come ogni lunedì che si rispetti, torna ilVip, il reality che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra concorrenti che si raccontano a cuore aperto, storie d’amore che nascono, altre che finiscono, strategie, polemiche. Tante discussioni e nuovi ingressi. Per non parlare, poi, dei televoti e delle eliminazioni, ora che la finale molto, ma molto, lentamente si avvicina. Cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 13? Ecco tutte le. Chi vienetra Antonino, Attilio,, Davide, Edoardo, Murgia, Nikita e Orianaal GF VIP? Dopo giorni senza eliminazioni, ...

Ad arricchire la serata sarà la straordinaria partecipazione dellastella della danza ...Kimin Kim è nato a Seul nel 1992 e ha iniziato a studiare danza all'età di dieci anni insieme al...Sui profili social della donna emerge però che il suoamore è undetenuto, anche se un video su postato su Tik tok del febbraio del 2022 attacca un uomo 'traditore'. In questo ...

Urla fuori dal GF Vip, Murgia piange: l'avvertimento ad Antonino - VIDEO Blog Tivvù

Scontro al GFVip tra Daniele e Martina, lui: Conoscevi la mia storia con Oriana, tornatene a casa Fanpage.it

Grande Fratello Vip, lite tra i due ex Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: “Vai a ca*are e tornatene a… Il Fatto Quotidiano

Grande Fratello Vip 7, giorno 146: commenti al live Isa e Chia

L’idea è quella che il Grande Fratello, nella puntata di lunedì, opterà per un televoto flash. Non a tutti piace questo tipo di intervento, tanto che sono in tanti a chiedere “la testa” di Oriana: ...delle urla chiaramente udibili agli inquilini della casa del Grande Fratello VIP sono arrivate contro la giovane Nicole Murgia. I ragazzi erano intenti in giardino chi a fumare e chi a chiacchierare ...