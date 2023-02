Governo a favore dell' Ucraina Piantedosi risponde a Zelensky

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le parole di Berlusconi suhanno scatenato un putiferio. Per questo tutti i membri delMeloni sentono la necessità di ribadire il posizionamento internazionale delitaliano. L'ultimo in ordine di tempo è il ministro'Interno, Matteo, che evidenzia la volontà "granitica"'esecutivo di restare al fianco di Kiev. «Assolutamente no e credo che sia stato già chiarissimo a tutti. Ilnon ha mai avuto il benché minimo tentennamento, nessuna componente al proprio interno». Così il ministro'Interno, Matteo, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, commentando con i giornalisti le dichiarazioni di Berlusconi su. «Io - ha aggiunto ...