Golf | Phoenix Open 2023 | Scheffler conquista la vittoria e torna numero uno al mondo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Scottieè il nuovouno deldi. L’americano ha scavalcato Rory McIlroy grazie alladel, maturata con lo score di -19. Bravo a difendere il vantaggio acquisito alla vigilia del round conclusivo,ha piegato la resistenza del canadese Nick Taylor, secondo con -17, e lo spagnolo Jon Rahm, terzo a -14. Spicca la rimonta di Justin Thomas nella giornata finale, quarto con -13, mentre il nordirlandese McIlroy delude le aspettative. Addirittura 32° con -4, abbandona il vertice del ranking mondiale.invecesul gradino più alto dopo averlo occupato per gran parte della scorsa stagione e ora punta a rimanerci. SportFace.

