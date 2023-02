(Di lunedì 13 febbraio 2023) Leggi Anche U2, arriva il nuovo album: 40 brani rivisitati Lo spot Nello spot mandato in onda durante il Super Bowl 2023 si vedono dei fan degli U2 teletrasportati in una spiaggia dai loro luoghi d'...

Trovate tuttispot del Super Bowl in questo articolo. Nel film vedremo volti nuovi come ... Assieme a loroChris Pratt (Star - Lord), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldaña ...Ecco perché non vogliamo deludere fan e pubblico che da sempre rappresenta il quinto membro del gruppo', hanno dettoU2. Il nuovo album Il 17 marzo uscirà 'Songs Of Surrender', il nuovo album, ...

Fine restrizioni zero covid: a Pechino tornano in classe un milione di studenti RaiNews

Luce, tornano le offerte a prezzo fisso: tariffe dimezzate rispetto allo scorso autunno la Repubblica

Turismo: impatto eocnomico stimato 77 miliardi, tornano turisti dall ... Finanza Repubblica

Torino, gli anarchici tornano in piazza. Nuovo corteo per Cospito RaiNews

Gli U2 tornano dal vivo dopo 4 anni con una residency a Las Vegas TGCOM

Sono oltre 12 milioni gli elettori chiamati al voto per eleggere i nuovi presidenti. I dati sull'affluenza hanno fatto segnare un calo consistente rispetto alla precedente tornata elettorale del 2018, ...Gli U2 hanno annunciato con uno spot durante l’Half Time del Super Bowl che torneranno dal vivo in questo 2023, a quattro anni dagli ultimi concerti. Bono e soci saranno impegnati in autunno in una ...