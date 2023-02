“Gli ha sputato sopra” GF Vip | il gesto choc di Oriana fa scoppiare il caos | “Fuori subito”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Se da mesi esiste un hashtag che vuoleAntonella Fiordelisi, in parallelo ce n’è un altro che vuole lo stesso perMarzoli. Nelle ultime ore sono sempre di più gli spettatori che vorrebbero una serie di provvedimenti o addirittura la sua squalifica dal GF Vip 7. Perché? Di mezzo anche Antonino Spinalbese. Indubbiamente una concorrente forte ed esperta comeMarzoli è temuta e criticata proprio per la sua esperienza nel settore dei reality e i suoi atteggiamenti spesso scenografici, un po’ spinti, e tipici dei format spagnoli, sudamericani. I gesti che dedicati ad Antonino Spinalbese al GF Vip 7 non sono piaciuti. GF Vip, il pessimodiMarzoli Ormai praticamente tutti stanno gridando alla squalifica, o ai provvedimenti disciplinari, a discapito della ...

Mentre i gieffini erano alle preso con i preparativi, la modella ha preso una foto di Antonino Spinalbese e ci ha sputato sopra. Successivamente l’ha ridotta in mille pezzi, l’ha buttata a terra per ...Nel dettaglio, lo scorso sabato gli autori del Grande Fratello Vip 7 hanno proposto ... Oriana ha preso la carta raffigurante l'ex di Belen Rodriguez e l'ha strappata, ci ha sputato e l'ha calpestata.