Giulio Regeni | la rabbia dei genitori «Quello che è successo a nostro figlio non è un affare di famiglia»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) «che è, ndr) non è undi». Lo ha detto Paola Deffendi, madre dello studente di Cambridge sequestrato, torturato e ucciso a Il Cairo nel 2016, durante un’intervista andata in onda questa sera sui Rai3 nella puntata de Il Cavallo e la Torre. Per idi, infatti, «Un Paese che non riesce a fare giustizia suche èdiventa un Paese che non dà sicurezza ai propri cittadini». Intervenuti nel programma di Marco Damilano, hanno inoltre ribadito di «credere nella giustizia italiana», ma di desiderare «qualche passo in più che finora non c’è stato». Paola Deffendi e Claudiosi ...

Giorgia Meloni e Antonio Tajani saranno sentiti in aula, come testi, dal gup di Roma il prossimo 3 aprile nell'ambito del processo per la morte di, avvenuta a febbraio del 2016 a Il Cairo, in Egitto. Il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri saranno chiamati a riferire in merito alla disponibilità a collaborare con le ...Lo ha detto la mamma di, Paola Deffendi, in un'intervista andata in onda questa sera sui Rai3 nella puntata de "Il Cavallo e la Torre". "Noi - ha aggiunto il papà Claudio - nella ...

Inoltre la moglie del militare accusato di sequestro di persona pluriaggravato, la signora Aliah Ibrahim, lavorerebbe per una testata giornalistica egiziana e avrebbe scritto diversi articoli sulla ...