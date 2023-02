Giulio Donati | “Monza? Un grande gruppo”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “I segreti del? Un”, parola del difensore, decisivo nella vittoria in serie A dei lombardi contro il Bologna di Thiago Motta. Ha sempre creduto fortemente nei valori del collettivo: ce lo aveva ribadito pochi pochi mesi fa a Forte dei Marmi, durante la nostra intervista al gran galà Off Season presso Just Me Versilia. Off Season è il programma rivolto a tutti i calciatori che vogliono ristabilire e/o sviluppare il proprio equilibrio psico-fisico, innalzando la performance individuale a 360 gradi. Riportiamo di seguito la recente intervista esclusiva a. A TU PER TU CONCiao, ci sono trucchi o segreti ...

Infine, al pari dell'Empoli, il Monza è prima tra le squadre che hanno mandato in rete più giocatori italiani: 8 giocatori diversi, conquest'oggi. .Le parole di, autore del gol vittoria del Monza con il Bolgna: "Raccogliere queste emozioni ci fa bene per continuare", autore del gol vittoria per il Monza contro il Bologna, ha ...

Bologna-Monza, le pagelle: Donati e Marì super, da 7. Disastro Aebischer, 4,5 La Gazzetta dello Sport

Monza, Donati: 'C'è grande alchimia con Palladino. Un gol per l'Europa Non dobbiamo cambiare mai' Calciomercato.com

Bologna-Monza 0-1: Donati spinge i brianzoli in zona Europa la Repubblica

Bologna-Monza 0-1, Petagna ubriaca la difesa rossoblù e Donati la castiga RaiNews

Bologna Monza, l'ex nerazzurro Donati porta i lombardi alla vittoria Inter News 24

Infine, al pari dell'Empoli, il Monza è prima tra le squadre che hanno mandato in rete più giocatori italiani: 8 giocatori diversi, con Giulio Donati quest'oggi. (ANSA).Il Monza è la squadra in massima serie ad aver mandato in rete più giocatori italiani: 8, ultimo dei quali, in ordine cronologico, Giulio Donati che è stato decisivo in Emilia. Italiani per la ...