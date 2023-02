Giulia De Lellis in crisi con Carlo? Inaspettata dedica ad Andrea Damante spiazza FOTO

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sembrerebbe esserci aria ditraDee il suo fidanzatoBeretta. Attualmente, l’influencer si trova in America in quanto ha deciso di prendere parte a uno degli eventi sportivi più importanti del continente. Nello specifico, la ragazza ha partecipato alla finale del campionato di Football americano. A tale evento hanno preso L'articolo proviene da KontroKultura.

Una storia social diDeha riacceso nella sua mente e in quella dei fan alcuni momenti del passato. Cosa è successo. In queste oreDeè andata negli USA ad assistere al Super Bowl 2023. Uno ...Negli ultimi giorni sta impazzando il gossip su una presunta crisi tra L'influencer romana, ex corteggiatrice di Uomini e Donne,Dee l'ereditiere della nota fabbrica di armi, Carlo Gussalli Beretta . I due fanno coppia fissa da più di due anni in molte occasioni l'ex volto del dating show di Uomini e Donne , ha ...

Giulia de Lellis single e sexy al superbowl. E c'è Cremonini... Corriere dello Sport

Uomini e Donne, crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta Gli indizi Isa e Chia

Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi Gli indizi social scatenano il gossip Corriere dello Sport

Giulia De Lellis allarma i fan, dopo Iannone sta succedendo di nuovo SportItalia.it

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi Il retroscena: «Niente foto o scambio social da settimane, fan corriereadriatico.it

Una storia social di Giulia De Lellis ha riacceso nella sua mente e in quella dei fan alcuni momenti del passato. Cosa è successo. In queste ore Giulia De Lellis è andata negli USA ad assistere al ...Giulia De Lellis è volata negli Stati Uniti per vivere un’esperienza unica: partecipare da spettatrice al Super Bowl 2023, l’evento sportivo dedicato alla finale del campionato di football americano.