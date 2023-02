Giulia De Lellis e Carlo Beretta | crisi di coppia o solo voci infondate?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 febbraio 2023)De, una delle coppie più amate dal pubblico italiano, sembrerebbero essere al centro dei rumors su una possibile. I due hanno sempre dimostrato il loro amore sui social e in pubblico, ma negli ultimi giorni alcuni fans hanno notato stranezze sui loro profili e da lì a parlare di una difficoltà nel rapporto, il passo è stato breve.DeBerretta in un momento difficile La notizia, diffusa anche da Pipol Gossip, ha fatto scatenare la curiosità dei fans, che hanno iniziato a chiedersi se ci sia davvero un problema tra i due. In particolare, un episodio ha fatto pensare ai supporters ad una possibile: il compleanno della madre di, ...