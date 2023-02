Giulia De Lellis | che fine ha fatto la corteggiatrice? Eccola oggi

... ieri, la mamma di lui, ha festeggiato il suo compleanno - si legge -, oltre a non lasciare nessun commento pubblico di auguri alla 'suocera', non si è nemmeno presentata al party. I due sono ...Andrea Iannone e il rapporto con Belen eDe. Il presente con Elodie . La relazione di Iannone con Elodie, nata grazie a Diletta Leotta. L'amore con Elodie è nato in un'estate all'...

Uomini e Donne, crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta Gli indizi Isa e Chia

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi Il retroscena: «Niente foto o scambio social da settimane, fan leggo.it

Giulia De Lellis supersexy per il Super Bowl e Rihanna Tuttosport

Giulia De Lellis allarma i fan, dopo Iannone sta succedendo di nuovo SportItalia.it

Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi Gli indizi social scatenano il gossip Corriere dello Sport

Giulia De Lellis, attualmente una delle influencer italiane più seguite al mondo, nasce televisivamente nello studio di Uomini e Donne, famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La ...Uno dei maggiori successi della Newco è l’aver lanciato Giulia De Lellis, influencer di moda da 5,3 milioni di follower. Aveva, invece, fatto discutere la rottura tra il manager di origini bergamasche ...