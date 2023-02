Giovanna e Giorgio si sposano | i 10mila euro del regalo di nozze donati a un' associazione | ' Compreremo un pulmino'

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un gesto di grande solidarietà ed amore per il prossimo, quello diFiorini eFaccio , lei farmacista , lui impresario edile, che comedi matrimonio , hanno chiesto ai loro ...

Strage del Mottarone, al piccolo Eitan un maxirisarcimento: riceverà un milione di euro Trasporto gratuito, insieme, hanno deciso di comprare un mezzo da regalare ai volontari di '...Tutto nasce qualche mese fa quando, per le loro nozze, decidono di rinunciare a regali personali ma di chiedere ai loro invitati una donazione all'associazione "Giorgia Tezza", ...

