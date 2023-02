Giorno del Ricordo | la violenza non è né di destra | né di sinistra | bisogna avere il coraggio di condannarla e partecipare alle ricorrenze

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’opinione di Moreno Mazzola: «Nella percezione di alcuni queste azioni esecrabili si colocano in una logica di appartenenza. Il 25 Aprile e il 27 gennaio sono delledellamentre il 10 febbraio è una ricorrenza della

La media è stata di 824 vittime al, oltre quattro volte il tasso riportato nel periodo ... Intanto, il fondatoregruppo Wagner fa sapere che i mercenari al soldo dei russi hanno preso il ...Fosca nacque da una famiglia pagana di Ravenna e confidò il desiderio di conoscere meglio il cristianesimo a Maura, sua affezionata nutrice. Le fonti agiografiche riferiscono che le due sante furono ...

Amadeus commemora le foibe a Sanremo per il giorno del ricordo su richiesta del governo Domani

Dopo il 10 febbraio, giorno del ricordo: gli insegnanti non sono preparati sull’argomento, perché non l’hanno studiato a loro volta Tecnica della Scuola

Antonio Vatta nel Giorno del Ricordo: “Da esule dalmata mi rivedo nei migranti. Vanno aiutati come noi” La Repubblica

Under 18, è il giorno del derby: le formazioni ufficiali di Inter-Milan fcinter1908

Nessuno vuole il corpo del nemico. Lei però è in una tenaglia ... Serve a identificare la tomba, se un giorno i figli vorranno visitarla". "Sono andato per controllare l'esito finale di questa vicenda ...E proprio da Kiev arriva una quantificazione delle stime: circa 800 morti al giorno. Soldati russi uccisi ... 2022 sono morti in Ucraina circa 137.780 soldati russi. I mercenari del gruppo Wagner ...