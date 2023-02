Giornata internazionale dell’epilessia | i ricercatori del Neuromed | Battere i pregiudizi Troppa disinformazione

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Oggi 13 febbraio viene celebrata lae, come ogni anno, in tutto il mondo vengono organizzate iniziative volte a far conoscere questa malattia e comlo stigma che la accompagna. Tra i numerosi eventi promossi spicca certamente l’illuminazione di viola dei monumenti più rappresentativi delle varie città. Alfredo D’Aniello, neuropsichiatra infantile presso il Centro Epilessia Irccsdi Pozzilli (Isernia) e consigliere della Macro Area Campania-Molise della Lega Italiana Contro l’Epilessia (Lice), ci ricorda che “anche quest’anno grazie al supporto delle Amministrazioni del Comune di Caserta in serata è prevista l’illuminazione di viola della maestosa ed imponente Reggia Vanvitelliana”.Il 16 febbraio, poi, D’Aniello incontrerà virtualmente i docenti di ...

... il Servizio d'Intelligencedi Mosca, "le forze armate statunitensi stanno ... venti gli attacchi condotti dalle forze aeree russe nell'oblast di Kherson nelladi domenica ...E' quanto emerge dalle indagini Enit e Isnart/Unioncamere , presentate nelòadi apertura del BIT , la Borsadel Turismo, che si svolge al MICO di Milano. Dalle ricerche ...

11 febbraio: Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza INGVterremoti

Giornata mondiale contro i bambini soldato, crimine vergognoso in 18 Paesi Vatican News - Italiano

13 febbraio, Giornata Mondiale della Radio: le migliori da collezione Vanity Fair Italia

Giornata Internazionale dell’epilessia, Palazzo di Città s'illumina di viola: soddisfatta Paky Memoli SalernoToday

"La giornata internazionale dell'avvocato minacciato 2023: focus sull'Afghanistan". IlPiacenza

In vista della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza dell’11 febbraio, dallo scorso 1° febbraio circa 180 studenti e studentesse delle classi quarte dell’istituto sono ...Sulmona, 13 febbraio– “Berlusconi ha detto cose gravissime.L’ex premier ha utilizzato come categorie di comunicazione termini che la comunità internazionale non ... Se in una giornata come questa, ...