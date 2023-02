(Di lunedì 13 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “per garantire la salute di tutti”: è questo lo slogan scelto per la terza “nazionale del, socio, socioassistenziale e del volontariato”, che si celebrerà il prossimo 20 febbraio. Quest’anno, infatti, le undici Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini dellesociosanitarie – oltre 1,5 milioni disti tra medici e odontoiatri, infermieri, farmacisti, medici veterinari,sti dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, ostetriche, chimici e fisici, fisioterapisti, psicologi, biologi, assistenti sociali – hanno deciso di celebrarequesta, la cui istituzione, per Legge, ha costituito un ...

Nellacoming out di Jankto , anche la Juventus ha pubblicato un video in cui due sue calciatrici, Linda Sembrant e Lisa Boattin, hanno condiviso con il pubblico e con i tifosi la loro storia d'...Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in discesa: il differenziale ha chiuso lasui mercati telematici a 180 punti base contro i 186 dell'avvio. Il rendimentoprodottoTesoro è al 4,16%. . 13 febbraio 2023

Giornata del personale sanitario, le professioni la celebrano 'Insieme' Tiscali Notizie

Oggi si celebra la Giornata del Numero Unico di Emergenza europeo 1.1.2. Poliziamoderna.it

Sei Nazioni: i protagonisti di Inghilterra-Italia e della 2^ giornata del torneo Sky Sport

Giornata del malato: Raiuno, domenica 12 febbraio messa in diretta dal Cottolengo di Torino. Presiede p. Arice Servizio Informazione Religiosa

Prima giornata del Carnevale di San Giovanni in Persiceto - éTV Rete 7 èTV

Numeri da bollettino di guerra, sui quali tornano ad accendersi i riflettori della XXII Giornata mondiale contro il cancro infantile ... con la partecipazione dei pazienti e delle loro famiglie, dei ...Numeri da bollettino di guerra, sui quali tornano ad accendersi i riflettori della XXII Giornata mondiale contro il cancro infantile ... con la partecipazione dei pazienti e delle loro famiglie, dei ...