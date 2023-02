Giornata cancro infantile | al via settimana di sensibilizzazione

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – In Italia ogni anno circa 1.500 bambini e 900 adolescenti sono colpiti da tumori e leucemie. Nel nostro Paese si stima che 45.000 siano i pazienti guariti da tumore pediatrico, ‘lungosopravviventi’ che necessitano di attenzioni particolari e maggiori diritti. Nel mondo ogni 3 minuti un bambino o un ragazzo muore di. In 6.000, tra bambini e ragazzi, in Europa non sopravvivono a causa di una diagnosi tardiva, perché non c’è una cura o perché inefficace e vecchia di decenni. Numeri da bollettino di guerra, sui quali tornano ad accendersi i riflettori della XXIImondiale contro il(www.mondiale.it), che ricorre ogni anno il 15 febbraio per volontà dell’Oms. E da oggi anche in Italia prende il via la ...