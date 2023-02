Giorgio Gori | “Letizia Moratti? Una scelta debole e la prova è la delusione del risultato di Azione”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Bergamo. Rinunciare a creare una coalizione unica, di centrosinistra, è stato l’ago della bilancia che ha fatto pendere a sfavore della candidatura di Pierfrancesco Majorino. Questo il senso delle parole di, Sindaco di Bergamo, che spiega la vittoria del centrodestra, e la conseguente riconferma di Attilio Fontana a Governatore di Regione Lombardia. “Il centrodestra vince, forte del traino di Giorgia Meloni. Il che conferma la natura principalmente politica del voto regionale. Non è bastata l’encomiabile campagna condotta da Pierfrancesco Majorino. La triste esperienza della fase Covid – compresa la pessima gestione da parte di Regione Lombardia – è ampiamente rimossa. Si conferma altresì che in elezioni a turno unico non si può andare divisi contro il centrodestra unito. Rinunciare a mettere insieme tutto il centrosinistra significa ...