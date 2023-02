Giorgia Meloni | per salvare l’Italia punta dritto all’Arabia Saudita

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 13 febbraio 2023)e bin Salman, un incontro che fa discutere. Sembra di essere ritornati ai tempi di Matteo Renzi e dei suoi viaggi in Arabia. Un viaggio in Arabia. La ricerca di risorse energetiche che non provengano più dalla Russia, spingono verso nuove terre. A volte l’importanza del fine da raggiungere fa chiudere occhi, orecchie e naso. E si incontrano personalità…discutibili. Il progetto diper– Ilovetradinge bin Salman, ovvero petrolio “non olet” Bin Salman e l’Arabia. Sembra davvero un film già visto. Tornano in mente gli accesi dialoghi, diretti o a distanza, tra il leader di Italia Viva, ex Partito Democratico, il senatore, Matteo Renzi e il ...