Gioielli e contanti spariscono da un’abitazione a San Giorgio del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di sabato sono state denunciate due intrusioni in appartamenti nel comune di Sandel, entrambe in via Bosco Lucarelli dove ignoti hanno cercato beni da portare via. Solo un colpo è stato portato a termine. Nel primo caso, infatti, i malviventi, pur essendo riusciti ad introdursi nell’appartamento, non hanno tuttavia portato via nulla, forse perché disturbati da qualche rumore e dalla presenza di telecamere di sorveglianza. Nella stessa strada, però, forse gli stessi malviventi hanno portato a termine il loro lavoro inal secondo piano, probabilmente anche perché non sono presenti nell’area impianti di videosorveglianza. Penetrati all’interno dell’appartamento, i “soliti ignoti” hanno rivenuto e sottrattoe banconote in dollari ...