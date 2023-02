Gino Paoli | si mette male dopo Sanremo 2023 | piovono accuse

Leggi su tvzap

(Di lunedì 13 febbraio 2023) News Tv.protagonista nell’ultima serata del Festival di. Il cantante si è esibito sul palco dell’Ariston con un repertorio delle sue migliori canzoni. L’artista, però, è stato protagonista anche di una clamorosa gaffe. Ha infatti raccontato episodi della vita privata di Little Tony, scomparso il 27 maggio 2013. Adesso per lui siquanto avvenuto nella serata finale del Festival di. (Continua…) LEGGI ANCHE:, il cantautore ricorda quando si è sparato: svelato il motivoanni Il retroscena sulla vita privata di Little Tony Durante la serata finale della settantatreesima edizione del Festival di, ...