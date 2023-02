Giallo a Latina | anziana trovata morta in casa | non si esclude l’ipotesi di suicidio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 febbraio 2023). Una donna, di 71 anni, è statasenza vita nel proprio appartamento. La macabra scoperta è avvenuta ieri, intorno alle 5.30. Scattato subito l’allarme da parte della Polizia, sul posto è giunta la Squadra Volante per far luce sui contorni di una vicenda e capire la cause alla base del decesso della signora. Roma,in: forse una rapina L’allarme e il macabro rinvenimento Secondo quanto si apprende, a far scattare l’allarme sarebbe stato il figlio della donna che non riuscendo a mettersi in contatto con la madre ha allertato la Polizia. Sul posto è poi giunta la Squadra Volante che ha trovato il corpo della donna senza vita. Al momento le cause del gesto non sono note, tuttora in corso le indagini per comprendere i ...