Gf vip | Giulia Salemi in lacrime | «Io e Pierpaolo Pretelli siamo in crisi Passeremo San Valentino separati»

Siamo ormai nel vivo della settima edizione del Grande Fratello, che anche quest'anno riesce ... Ma non solo, ancheSalemi nei panni di esperta del mondo social. Tra i programmi più ...L'ex 'vippona' del GFe il giovane toscano sono estasiati dalla bellezza che li circonda. ...francia giuliofratini gregoraci parigi versailles Articolo precedenteDe Lellis in Arizona per il ...

Giulia Salemi piange al Gf Vip: "Io e Pierpaolo Pretelli siamo in crisi" Corriere dello Sport

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli si sono lasciati La showgirl al Gf ... Tag24

GF Vip 7, diretta trentatreesima puntata – Giulia Salemi: «Io e Pierpaolo siamo in crisi» DavideMaggio.it

GF Vip 7, Giulia Salemi in abito sottoveste per la sfida contro il ... Stile e Trend Fanpage

Giulia Salemi: «Il “GF Vip” è una scuola e ho dei prof straordinari» Tv Sorrisi e Canzoni

All’inizio della puntata del 13 febbraio del GF Vip, Giulia Salemi ha fatto sapere di star vivendo un momento di crisi nella storia con Pierpaolo Pretelli: “Stiamo capendo in che direzione sta andando ...La puntata serale del Grande Fratello Vip 7 del 13 febbraio è cominciata con uno scoop. Dopo i saluti iniziali, infatti, Alfonso Signorini ha fatto una particolare domanda a Giulia Salemi: “É vero che ...