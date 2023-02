GF Vip | anticipazioni di stasera | una doppia sorpresa nella Casa

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023), lunedì 13 febbraio, in prima serata su Canale 5 trentatreesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorinisi è creato un vero e proprio triangolo amoroso: Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Discussioni e gelosie la fanno dal padrone e Daniele sembra urtare la sensibilità dell’una o dell’altra qualsiasi cosa faccia o dica. Riusciranno a trovare un equilibrio? A proposito di relazioni e di ospiti graditi (o sgraditi, dipende dai punti di vista) nel loft di Cinecittà, Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno attraversando un periodo di crisi, dopo una grande intesa iniziale. A mettere in discussione il loro rapporto la gelosia scatenata da un bacio tra Ivana e Andrea Maestrelli. Proprio per Andrea Maestrelli e per Sarah ...