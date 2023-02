Gf Vip 7 | torna il sereno tra Luca Onestini e Ivana Mrázová | “Sarà stato il destino che ha voluto che ci rincontrassimo?”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Èto ilfra. Negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne e la bellissima modella ceca hanno avuto qualche dissapore dopo il bacio chesi è scambiata con Andrea Maestrelli durante la serata di San Valentino. Dopo il gioco dei baci i due sono stati protagonisti di una lite dai toni piuttosto accesi. Anon è andato affatto giù il bacio della sua ex sotto ai suoi occhi. Problemi non ce ne sono. Ma se mi avessero chiesto prima lei bacerebbe un’altra persona, secondo me per come la conosco io, no. Punto. Avevo una visione diversa. Se mi chiedi se mi ha dato fastidio il bacio ti direi di no. Io non mi aspetto niente. Ma se mi avessero chiesto prima ti aspetti chebaci una ...