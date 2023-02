Gf Vip 7 | Martina Nasoni | ” Mi sono sentita usata da Daniele del Moro”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip, i rapporti tra i concorrentisempre in continua evoluzione e spesso le situazioni posessere fonte di tensioni e difficoltà. In particolare, il rapporto traDalsembra vacillare sempre di più, e la new entry del reality televisivo decide di confidarsi con Antonella Fiordelisi, cercando conforto e sostegno. Gf Vip 7,si sfoga con Antonella Fiordelisi Dopo le parole dolci cheDalle aveva rivolto durante il loro primo incontro, lanon si aspettava che il VIP si sarebbe poi gettato tra le braccia di Oriana Marzoli, mostrando un repentino cambio di rotta che l’ha delusa e ferita: “Mi ...