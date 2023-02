Gf Vip 7 | Luca Onestini deluso da Ivana Mrazova | “Hai rovinato completamente quello che c’era | delusione totale!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo la serata di San Valentino, è arrivato il tanto atteso confronto tra. Tutto è nato dal bacio trae Andrea Maestrelli, dato per gioco ma che ha lasciato di stucco. I due sono riusciti a confrontarsi ieri sera, non arrivando tuttavia ad un punto di incontro.si è detta innervosita dalle parole diche le aveva detto di averla vista cambiata. Il Vippone ha spiegato: Evidentemente o sei cambiata o non ho capito io niente di te. Ma non che hai fatto o non hai fatto, e che se me l’avessero chiesto avrei detto “impossibile”, non è che bacia una casa. Se me l’avessero chiesto io non avrei mai pensato che tu facessi queste cose qua. Dopo non ti puoi mettere a piangere, alla dovevo già rimanerci male io ...