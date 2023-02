GF Vip 7 | diretta trentatreesima puntata – Giulia Salemi | «Io e Pierpaolo siamo in crisi»

(Di lunedì 13 febbraio 2023)commossa - GF Vip 7 Grande Fratello Vip arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.46: Breve anteprima. 21.49: Signorini entra in studio e dà il via alla nuova. Salutate le due opinioniste, domanda a: “E’ vero che tu enon state più insieme?”. La, quasi con le lacrime, ammette: “Stiamo vivendo un momento di(…) Stiamo cercando di capire che ...

La nota TikToker Valentina Barbieri , diventata famosa per le imitazioni dei, ha pubblicato una parodia sui social in cui racconta come sarebbe andata dietro le quinte tra ...un messaggio in...Bradford Beck , marito di Giaele De Donà del Grande Fratello, ha scritto una lettera di San Valentino per la sua dolce metà condivisa da Matthias, fratello ... io chiederei il divorzio in...

Grande Fratello Vip 7, concorrenti a rischio e un atteso ritorno in diretta stasera. Anticipazioni, nomination Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Sanremo 2023, Orietta Berti commenta il Festival mentre è in diretta al Grande Fratello Vip: la gaffe è… Il Fatto Quotidiano

Grande Fratello Vip 2023, la trentatreesima puntata del 13 febbraio: diretta live dalle ore 21:45 Tvblog

Grande Fratello Vip 7, giorno 146: commenti al live Isa e Chia

GF VIP, Orietta Berti e la gaffe su Sanremo mentre era in diretta su Canale 5: cosa ha commentato ilgazzettino.it

Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli in diretta al GF Vip: "Nessun tradimento ma...", ecco come stanno le cose.Grande Fratello Vip arriva alla trentatreesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ci ...