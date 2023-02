Georges Simenon | il padre del commissario Maigret

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023), scrittore belga di lingua francese, nasce a Liegi il 13 febbraio 1903 e muore a Losanna il 4 settembre 1989. Celebriamo lo scrittore in occasione del giorno della sua nascita, passando in rassegna le tappe principali della sua vita e analizzando alcuni dei suoi scritti, caratterizzati per l’intrecciarsi di diversi generi e sottogeneri letterari: dal romanzo d’appendice a quello popolare, dal romanzo psicologico a quello noir.si distingue per essere uno scrittore molto prolifico, ma è famoso soprattutto per essere l’inventore del famoso personaggio di Julesdi polizia francese protagonista di gran parte delle sue opere di genere poliziesco. Le origini di George...