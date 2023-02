George Ciupilan spiffera cosa succede dietro le quinte al GF VIP 7

(Di lunedì 13 febbraio 2023)fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 ha tirato fuori un caratterino niente male. Non solo ha fatto alcune dichiarazioni su Nikita Pelizon totalmente inaspettate, ma ora ha anchetostando in queste ore nelledel reality show. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il messaggio diche “” tutto Al Grande Fratello Vip 7di tutto, dentro e fuori dalla Casa. Inaspettato protagonista delle ultime vicende di gossip è, che in una storia Instagram di oggi ha fatto una rivelazione inattesa, partendo da una semplice domanda sull’outfit che avrà ...

In qualità di esperte del reality, abbiamo chiesto loro quale sia il concorrente preferito e quale invece quello che non sopportano: 'Ci piaceva moltoe ad oggi non riusciamo a farci ......in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa Dana Saber - 28 giorni in Casa Wilma Goich - 123 giorni in Casa- ...

George Ciupilan padre: ecco com'è il rapporto oggi Tag24

George Ciupilan dopo il GF Vip svela: Mi piaceva Ginevra ... Fanpage.it

George Ciupilan: "Ho smesso di bere da un anno" TGCOM

George Ciupilan: età, origini, fidanzata, padre, madre e biografia ... Tag24

George Ciupilan al GFVIP: Non bevo da un anno, con l'alcol usciva ... Fanpage.it

Potrebbe non essere finita la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Lo dimostra quanto accaduto nella Casa nelle ultime 24 ore quando i due, al termine di una lite, si sono sciolti in lacr ...In qualità di esperte del reality, abbiamo chiesto loro quale sia il concorrente preferito e quale invece quello che non sopportano: “Ci piaceva molto George Ciupilan e ad oggi non riusciamo a farci ...