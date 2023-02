Gentiloni | Italia può continuare a crescere se usa bene il Pnrr

(Di lunedì 13 febbraio 2023) "L'economia europea avrà una situazione migliore di quella prevista; non avrà una recessione profonda come alcuni pensavano solo pochi mesi fa. E l'ha mostrato in questi due anni, e continua a ...

Insomma, ha concluso, siamo in "un contesto in cui ancora una volta l'può smentire la retorica sul fanalino di coda in Europa e avere un livello di crescita in linea con gli altri ..."La buona notizia è che l'economia dell'Ue è entrata in quest'anno con un passo migliore rispetto a quanto atteso e sembra in grado di scampare alla recessione". Paolosintetizza così le previsioni economiche d'inverno presentate stamane a Bruxelles. L'Ue evita la recessione e supera il picco dell'inflazione. Accoglie l'inverno del 2023 con stime di ...

ROMA «Berlusconi è un agitatore vip che agisce nel quadro della propaganda russa, baratta la reputazione dell’Italia con la sua amicizia con Putin. Le sue parole sono un danno per l’Italia». Lo ha det ...Interpellato sulle dichiarazioni del leader di Forza Italia, a margine della presentazione delle previsioni economiche della Commissione Ue, il commissario europeo Paolo Gentiloni ha risposto: "Penso ...