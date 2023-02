Genova | spacciatore tradito da app consegne cibo a domicilio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Controllando il telefono i poliziotti sono risaliti in tempi brevi alla sua abitazione dove era nascosta la droga

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Spacciatore 'tradito' dalla app di consegne cibo a domicilio. È così che i Falchi della squadra mobile di Genova sono riusciti ad arrestare un ragazzo di 26 anni, cittadino ...Controllando il telefono i poliziotti sono risaliti in tempi brevi alla sua abitazione dove era nascosta la droga ...