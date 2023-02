(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, cosa significa in concreto per l?il rafforzamento della partnership con Azerbaigian e a che punto siamo sul fronte della...

... si suppone perché non consideravano adeguato il capo di gabinetto di, Federico Eichberg , il ...anche gustata lo scazzo tra l'Ad di Eni Descalzi e quello di Snam Venier su chi ha "il tubo del...leggi anche Bonus bollette, Bce erusso: perché l'inflazione in Italia scende meno che in ... E il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire , volerà a Roma il 3 marzo per incontraree Giancarlo ...

Gas, Urso: «Italia già quest'anno autonoma dalla Russia. Diventeremo presto l'hub europeo» ilmessaggero.it

Urso, prima missione a Bruxelles MISE

Sussidi green, Urso: non è sfida agli Usa, insieme per affrontare ... Teleborsa

Aziende sanitarie e ospedaliere: prove pratiche di efficientamento ... Sanità24

Gas, dal Tap più metano: nuova spinta al piano Mattei ilmessaggero.it

La sfida sarà raddoppiare la quantità di gas trasportata: dagli attuali 10 miliardi annui di metri cubi a 20. È con questo target in testa che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo ...(Teleborsa) - L'Italia può diventare oltre ad un hub del gas anche un hub per l'elettricità. È lo scenario immaginato da Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della pre ...