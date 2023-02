Galliani | «Norma diritti tv? Non c’è costo per lo Stato | conviene a tutti»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I club di Serie A sono in trepida attesa del voto del Senato in programma per domani pomeriggio, quando l’Aula sarà chiamata a esprimersi sull’emendamento al decreto Milleproroghe che consente di prolungare fino a due anni i contratti ora in essere con le emittenti che trasmettono le partite del massimo campionato italiano: DAZN e Sky. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.