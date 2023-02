Furti e danni al 118 di Airola | la solidarietà di Domenico Matera

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Ancora una volta voglio esprimere apprezzamento e gratitudine all’indirizzo degli operatori sanitari per il grande servizio che essi svolgono per le Comunità con un particolare riferimento a quelli che agiscono nella rete dell’emergenza, dai Pronto Soccorso ai presidi del 118. Lottano in ogni istante per strappare esistenze alla morte e mai potremo dimenticare il pesante dazio che, anche in termini di vite umane, essi hanno pagato nella fase acuta della pandemia da Covid”. A sottolinearlo è il Senatore di Fratelli d’Italia,. “Anche alla luce di ciò, quindi – prosegue il medesimo – si rende necessario ed opportuno che i lavoratori tutti siano messi in condizione di lavorare in sicurezza e forti di tutte quelle attenzioni che sono previste dalla normativa vigente. Quanto accaduto ...