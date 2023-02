Marassi, Samp - Inter è sullo 0 - 0. I nerazzurri attaccano ma non riescono a sbloccare il risultato. Siamo al 38' del primo temposbaglia un controllo e Barella se la prende, lamentandosi dell'errore del belga, sbracciando vistosamente. Big Rom non ci sta e sbotta a muso duro: "Basta! Basta! Non si fa così" pare di ...L'antidiavolo è il nuovo idolo. Adi punzecchiarsi con i suoi vecchi tifosi rossoneri, ma soprattutto grazie a grandi ...cambi in mezzo ma anche in attacco dove sta arrivando il momento di

Furia Lukaku contro Barella: "Basta! Non fare così". E poi volano insulti La Gazzetta dello Sport

Lukaku esasperato da Barella, plateale litigio in campo: Basta, non ... Fanpage.it

Inter-Milan, retroscena: “Gol negato a Lukaku, furia Inzaghi: ecco cos’ha detto” fcinter1908

"Vai alla Juve...": la furia di Lautaro Martinez durante Inter-Atalanta ilGiornale.it

Diretta Sampdoria-Inter ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

La vittoria sul Milan, la seconda nel giro di tre settimane, con annessa conquista della supercoppa, il secondo posto solitario, la semifinale di Coppa.La gara si è conclusa soltanto 1-0, ma la squadra di Simone Inzaghi, oltre al gol decisivo di Lautaro Martinez, aveva realizzato anche altre due reti: una sempre con lo stesso Toro, in fuorigioco di ...